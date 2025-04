San Vito dei N.nni: incidente sulla SP 35, due feriti

SAN VITO DEI NORMANNI- Incidente nella tarda mattinata di oggi (30 aprile) sulla strada provinciale, la SP 35, che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. Due le auto coinvolte, una Fiat Panda e una T-Roc, e due le persone ferite. Sul posto i vigili delfuoco del Comando provinciale di Brindisi che hanno messo in sicurezza le autovetture e l’area teatro del sinistro a seguito del quale è stata divelta una recinzione in ferro. A bordo della Fiat un anziano diretto a Brindisi, la Volkswagen viaggiava invece in direzione opposta. Sul posto due ambulanze del 118 e la polizia locale per il soccorso ai feriti e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

