3 Settembre 2025

San Vito dei N.nni: garage in fiamme, ingenti i danni

Anna Saponaro 3 Settembre 2025
SAN VITO DEI NORMANNI- Fiamme nella tarda serata di mercoledì a San Vito dei Normanni. Erano le 23.30 circa quando, per cause da accertare, un incendio è divampato in un locale interrato adibito a garage che si trova in via Fleming. All’interno erano parcheggiate tre auto, una è andata distrutta mentre le altre due sono state recuperate grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, giunti sul posto con un’autobotte. Domate le fiamme, la zona è stata messa in sicurezza.  Ingenti i danni alla struttura.

