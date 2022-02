SAN SEVERO – Attimi di follia a San Severo. Un uomo, a cui è stato impedito l’accesso agli uffici comunali per ottenere una certificazione, perché risultato sprovvisto di green pass a seguito del controllo di routine dei vigilantes, ha in un primo momento aggredito verbalmente gli uomini e successivamente si è scagliato a forte velocità con il proprio automezzo nell’androne del Municipio di Palazzo Celestini, terminando la folle corsa sulla Fiat Panda in dotazione al Comune parcheggiata dinanzi la recinzione del cantiere per i lavori che interessano la sede comunale, a sua volta abbattuta.