SAN SEVERO (FG) – E’ di un morto ed un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la Sp 109 quella che da San Severo conduce a Lucera, nel Foggiano. La vittima era un 60enne di Lucera. A quanto si apprende l’uomo era a bordo di una utilitaria quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un furgoncino che proveniva nel senso opposto di marcia. A seguito dell’impatto l’auto si è ribaltata su se stessa. La vittima e’ deceduta all’istante mentre il ferito e’ stato trascurato urgentemente in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo (Foggia). Sul posto oltre ai vigili del fuoco hanno operato i sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare la vittima