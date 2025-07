San Severo, ufficiali gli arrivi di Calzolaio e Pipoli per la difesa

Il San Severo Calcio 1922 ha annunciato l’arrivo di due giovani difensori, entrambi classe 2005, destinati a rinforzare il reparto arretrato giallogranata: si tratta di Luciano Calzolaio e Giuseppe Pipoli, due profili cresciuti in importanti vivai del panorama calcistico pugliese.

Luciano Calzolaio, originario di San Severo, ritrova mister Tommaso Zingarelli dopo l’esperienza condivisa nella scorsa stagione al Lucera. Ha iniziato il suo percorso calcistico con l’Apocalisse San Severo, per poi distinguersi nelle giovanili del Foggia, dove ha vestito le maglie delle formazioni nazionali Under 15 e Under 17, diventando una colonna della retroguardia grazie a intelligenza tattica e solidità fisica. Successivamente ha militato nella Primavera dell’Audace Cerignola e in Serie D con la Fidelis Andria.

Il secondo rinforzo per la difesa è Giuseppe Pipoli, anch’egli con un passato formativo di alto livello nelle giovanili di Foggia, Cerignola e Monopoli. Dopo aver contribuito alla vittoria del campionato di Promozione Campana con l’Heraclea, ha disputato un’ultima stagione da protagonista al Real Siti, dove ha saputo unire efficacia difensiva e spinta offensiva, mettendo a segno ben 8 reti. Un dato che evidenzia la sua versatilità e l’attitudine a incidere in più fasi di gioco.

