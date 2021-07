San Severo | Spari a salve contro l’abitazione di Matteo Anastasio

Due colpi di pistola a salve sono stati sparati nel tardo pomeriggio a ridosso dell’abitazione di Matteo Anastasio a San Severo, in Viale Caduti di Via Fani (zona ovest della città). Matteo Anastasio è morto domenica notte scorsa in seguito ad un agguato avvenuto nel centro della città (per il quale versa in gravi condizioni anche il nipote di 6 anni). Sul posto gli agenti della squadra mobile hanno ritrovato alcuni bossoli a salve: resta da capire se sia trattato di una bravata o di un gesto intimidatorio. Ad agire, probabilmente, una o due persone su una moto. Al momento del fatto in casa c’era la compagna di Anastasio.

Attilio Scarano