FOGGIA – Ruspe in azione al quartiere ‘San Bernardino’ di San Severo. Da questa mattina sono in corso attività di demolizione per quattro manufatti-abitazioni, dichiarati abusivi sulla scorta di sentenze passate in giudicato. Sul posto, stanno operando le forze dell’ordine – polizia, carabinieri, finanza e polizia locale – nonché i delegati della Procura dauna.

