San Severo, rissa e assembramento: scattano le denunce

Rissa a San Severo, nel Foggiano, con tanto di mega-assembramento. È successo nella tarda serata di ieri, alle 22, tra via Tiberio Solis e largo del Carmine quando circa trenta ragazzi si sono riversati in strada creando un pericoloso assembramento. La rissa sarebbe nata per questioni sentimentali dal diverbio tra tre ragazzi, di 20, 18 e 17 anni, tutti deferiti per rissa e violazione delle norme anti-codiv. Per quest'ultimo motivo denunciate anche alcune decine di ragazzi che facevano da spettatori. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno ristabilito l'ordine, fortunatamente nessun ferito.