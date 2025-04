San Severo, rapina armata in sala scommesse: via con l’incasso

SAN SEVERO – Armati di pistola e con il volto coperto, hanno rapinato una sala scommesse del quartiere San Bernardino di San Severo, nel Foggiano. Ad agire, stando a quanto si apprende, tre persone con i volti coperti, una armata di pistola, che avrebbero colpito al capo il gestore, portando via l’incasso in corso di quantificazione. Al momento della “colpo” non erano presenti avventori. Sul posto, per le indagini del caso, i carabinieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author