1 Settembre 2025

San Severo ospita l’edizione 2025 di “Puglia Tipica”

Antonella D'Avola 1 Settembre 2025
San Severo (FG) –

Si accendono i riflettori sull’edizione 2025 di “Puglia Tipica”, la manifestazione che ogni anno valorizza le eccellenze enogastronomiche, artigianali e culturali della regione, coinvolgendo le Pro Loco di tutta la Puglia. Quest’anno la kermesse sarà ospitata dalla cittadina dei campanili che il 6 e 7 settembre prossimi per l’occasione si trasformera’ in una vera e propria vetrina delle tradizioni pugliesi⤵️🎤

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

