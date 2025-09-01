San Severo ospita l’edizione 2025 di “Puglia Tipica”

Si accendono i riflettori sull’edizione 2025 di “Puglia Tipica”, la manifestazione che ogni anno valorizza le eccellenze enogastronomiche, artigianali e culturali della regione, coinvolgendo le Pro Loco di tutta la Puglia. Quest’anno la kermesse sarà ospitata dalla cittadina dei campanili che il 6 e 7 settembre prossimi per l’occasione si trasformera’ in una vera e propria vetrina delle tradizioni pugliesi⤵️🎤
Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.
