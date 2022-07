San Severo (FG) – Un ragazzo di 17 anni Francesco Pio D’Augelli e’ morto dopo essere stato accoltellato all’addome in serata a San Severo (Foggia). Il fatto e’ avvento nelle vicinanze di casa della vittima in via Lucera angolo via Ferrini nel comune Foggiano. A quanto si apprende la giovane vittima e’ stata ritrovata riversa sull’asfalto con una profonda ferita al fianco sinistro. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno provveduto a trasportare immediatamente il giovane in ospedale dove però e’ giunto già privo di vita. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia di Stato. A San Severo sta circolando la voce che l’accoltellamento sia avvenuto tra coetanei; notizia non confermata dagli investigatori. Un valido aiuto alle indagini potrà giungere attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza.

Ansa