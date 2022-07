San Severo (FG) – Palloncini bianchi, magliette con foto e frasi a lui dedicate: la famiglia, gli amici e la città di san severo tutta hanno rivolto l’ultimo saluto al giovane Francesco Pio d’Augelli. Si sono svolti stamani infatti nella chiesa Santa Croce di via Don Felice Canelli i funerali del diciasettenne morto per la ferita di una coltellata inferta lo scorso 18 luglio in via Lucera angolo via Ferrini, da un sedicenne, reo confesso e attualmente detenuto nel carcere minorile di Bari.