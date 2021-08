Un incidente stradale, avvenuto ieri sera in viale 2 Giugno a San Severo, è costato la vita al 60enne Emilio Perrone. Fatale lo schianto tra il suo scooter e un’auto all’altezza di un incrocio. L’uomo è morto poco in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. La vittima lavorava come fruttivendolo in città ed era molto conosciuto.