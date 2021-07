San Severo (Foggia) | Incendiata l’auto dell’assessore all’ambiente

Incendiata l’auto dell’assessore Carrabba di San Severo. Il rogo, di probabile origine dolosa si è sviluppato stanotte intorno alle 3. A quanto si apprende il veicolo, una Mini Cooper, era parcheggiata in Vico Porta Lucera a pochi passi dall’abitazione della vittima. Le fiamme hanno lambito anche la vicina auto di un avvocato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sicurezza della zona che hanno immortalato – si apprende – due uomini cospargere con del liquido infiammabile l’auto dell’assessore e poi fuggire via. Felice Carrabba nei mesi scorsi venne anche minacciato da un ex dipendete della società che operava nella raccolta dei rifiuti.

“A questi noi diciamo che anche se stanchi e provati, noi non siamo esausti, abbiamo ancora tanta energia da spendere e lo faremo fino all’ultimo secondo del nostro mandato elettorale – è il messaggio di solidarietà del sindaco Francesco Miglio -. Non perdessero tempo, non ci fermiamo. Andiamo avanti”.

Antonella D’Avola