SAN SEVERO – Sconforto ma non rassegnazione è quanto traspare dalle parole del titolare del negozio di prodotti per le feste Pirolandia di Viale Lione Mucci a San Severo dove la scorsa notte introno alle 3.40 un attentato dinamitardo ha completamente incendiato e distrutto l’attività. Pochi minuti prima un’altra bomba era stata fatta esplodere in via Checchia Rispoli ai danni del negozio di parrucchiere I Li Quadri. Salgono così a quattro gli attentati dinamitardi avvenuti nella cittadina dall’inizio del 2022, che secondo fonti investigative sarebbero riconducibili alla stessa mano criminale.