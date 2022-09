SAN SEVERO – Nascondevano in auto 26 chili di cocaina purissima che una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro. E sui 24 panetti c’erano le foto del boss statunitense Al Capone. Sono stati scoperti da finanzieri del comando provinciale di Foggia durante un controllo in una stazione di servizio nelle vicinanze di San Severo. Due persone, un uomo e una donna di origini albanesi, entrambi 35enni, sono state arrestate con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. In particolare, i finanzieri hanno notato un’autovettura con targa svedese che si era appena fermata in una stazione di servizio in prossimità di San Severo. I due indagati, che avevano un passaporto svedese, hanno manifestato da subito un certo nervosismo: hanno dapprima osservato attentamente la zona; poi la donna è scesa dall’auto per farvi ritorno dopo pochi minuti, mentre l’uomo è sempre rimasto chiuso al suo interno. Questo ha insospettito i finanzieri che hanno proceduto ad una perquisizione del mezzo con il supporto di unità cinofile. Così i militari hanno scoperto due doppifondi comandati da un sistema di apertura idraulico, uno sotto il sedile dell’autista e l’altro sotto quello del passeggero, contenenti i panetti di cocaina. I due presunti corrieri sono stati arrestati e condotti nella Casa Circondariale di Foggia. Si tratta del più importate sequestro di cocaina eseguito in Capitanata negli ultimi 20 anni. I due indagati si sono limitati a dire che si sarebbero dovuti imbarcare per la Grecia.