VIDEO – San Severo | Antonio Russi (figlio di Michele): “Miglio lascia stare mio padre o ti metto le mani addosso”

Sono volate parole grosse nella diretta Facebook di Antonio Russi, figlio di Michele Russi pluripregiudicato di San Severo (freddato nel novembre 2018 in un salone per capelli). “I festeggiamenti al Texas non c’entrano nulla con mio padre”, ha spiegato Antonio (in riferimento alle batterie non autorizzate esplose ieri nel quartiere Texas) che poi ha rivolto una serie di pesanti minacce a Francesco Miglio, sindaco di San Severo, da lui definito “scemo di m****, magnaccio e lordo”. “Miglio parlo con te, hai rotto i c*******, se fai così vai a finire che mi fai incazzare di brutto e poi veramente passi i guai perché ti metto le mani addosso – ha detto durante la diretta -. Tu e la legge dovete lasciare stare mio padre. Davvero le persone devono fare i cattivi? Non è una minaccia, non sono abituato a minacciare le persone, chi mi conosce lo sa. Miglio, un boss sta a San Severo e sei tu: al cimitero vai senza mascherina, fai spostare le macchine parcheggiate per parcheggiare la tua, la vuoi finire o no? Cerca di finirla Miglio, sennò te lo giuro su mio padre ti metto le mani addosso. Se è stato fatto per la Madonna qual è il problema Miglio? Se lo dovessero fare di nuovo per la Madonna caccerei ancora i soldi. La polizia? Non ha fatto nulla, si è messa vicino la macchina e guardava i fuochi".