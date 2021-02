San Severo | Abbandono e incendio di rifiuti: individuati responsabili

Abbandono e incendio di rifiuti speciali in agro di San Severo: è quanto ha accertato la Polizia Locale del comune dauno che, a seguito di attività di indagine coordinata dalla Procura di Foggia, ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo di San Severo. Altre due persone sono state denunciate per gestione, trasporto e abbandono incontrollato di rifiuti speciali sul suolo. Sequestrati, inoltre, due trattori agricoli utilizzati per la commissione dei reati in questione.