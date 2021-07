San Severo, 32enne ucciso a colpi di pistola

In pieno centro a San Severo mentre impazzavano i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli europei un 32enne è stato ucciso a colpi di pistola. È accaduto intorno all’una di notte in viale Matteotti. La vittima Matteo Anastasio, legato agli ambienti della criminalità organizzata locale. Era in sella al suo scooter con il nipote di neanche dieci anni, quando ingnoti a bordo di una moto gli si sono affiancati e hanno aperto il fuoco. Almeno 5 colpi, buona parte dei quali lo avrebbero raggiunto al collo e alla testa rendendo vana la corsa in ospedale del 118. L’uomo è morto poco dopo, il bambino ha riportato lievi ferite dovute alla caduta. Tra i precedenti di Matteo Anastasio anche l’omicidio del boss di San Severo Giuseppe Bonaventura avvenuto nel 2015 per motivi legati ad un alloggio popolare. Anche suo fratello Giuseppe fu condannato per omicidio preterintenzionale e fu ammazzato in un agguato 4 anni fa. Sul posto I carabinieri che indagano sull’accaduto. Non si esclude un regolamento di conti.

Attilio Scarano