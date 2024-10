San Raffaele, festeggiano gli assessori: “Dal primo dicembre gestione pubblica”

CEGLIE MESSAPICA – La ASL di Brindisi ha comunicato che comincerà il 1° dicembre prossimo la gestione pubblica del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica.

“Cosi – scrivono in una nota gli assessori regionali Raffaele Piemontese e Fabiano Amati – è stato stabilito con la delibera di approvazione della graduatoria del personale a tempo determinato, reclutato prioritariamente tra il personale già in servizio e in attesa della conclusione del procedimento del concorso per tempo indeterminato. Finisce in questo modo un lungo periodo di sperimentazione gestionale (24 anni), riportando il Centro di riabilitazione alla gestione diretta del servizio pubblico regionale, anche in preparazione della più importante fase evolutiva in Centro risvegli, la cui struttura è in corso di costruzione”. I due assessori ringraziano “per il sostegno tecnico i dirigenti regionali Mauro Nicastro, Vito Carbone e Antonella Caroli, il Direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e il DG della ASL Maurizio De Nuccio.”

