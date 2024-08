San Raffaele Ceglie, Caroli: ‘Serve un’ispezione al giorno’

“Sedici ispezioni della ASL BR, una al giorno dal 31 luglio scorso, al Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica: se non è accanimento ma normale procedura chiedo ufficialmente al direttore generale, Maurizio De Nuccio, che simili controlli di verifica del personale socio-sanitario presente e delle condizioni assistenziali dei ricoverati vengano effettuate in tutte le strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche di competenza della Asl, a cominciare dal Perrino di Brindisi. Sono convinto che se gli stessi controlli fossero fatti al più grande ospedale brindisino la conclusione non potrebbe che essere la chiusura totale, non solo il reparto di Chirurgia plastica”. Lo scrive in una nota Luigi Caroli, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“Ispezioni che hanno il sapore dell’ostinata ricerca di qualche disservizio o malasanità per giustificare una pasticciata legge regionale che non solo sta creando notevoli disagi ai pazienti e alle loro famiglie, ma che rischia di arrecare un danno sanitario a tutto il territorio”, continua Caroli.

“Eppure non più di un anno fa, il 30 agosto scorso, il dg De Nuccio, insediato da pochi giorni, volle far una visita (questa volta di cortesia e conoscenza) proprio al San Raffaele. Questo il suo commento (inserito nel comunicato ufficiale della ASL) sul Centro: ‘accogliente e all’avanguardia, che risponde in maniera adeguata alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. Nella struttura si intrecciano professionalità degli operatori e profondo senso di umanità: un fiore all’occhiello per tutto il territorio”.

“Cosa è successo in un anno? Per questo oggi più di ieri è indispensabile fare chiarezza politico-amministrativa su ciò che ha portato a prorogare, senza gara, la gestione per oltre 20 anni, e negli ultimi mesi a chiedere il trasferimento dalla gestione privata a quella pubblica! Sto preparando una proposta di legge perché venga istituita una commissione d’inchiesta, bene fa la Procura a ricercare gli eventuali responsabilità penali, ma per quelle politiche è necessario che sia proprio la politica a capire ciò che è successo”, conclude Caroli.

