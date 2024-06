San Raffaele, Amati: “Regione ordina alla ASL ispezione urgente

Dopo l’approvazione della legge regionale, che prevede il passaggio dalla gestione privata della Fondazione San Raffaele a quella pubblica dell’Asl di Brindisi per il centro di riabilitazione di Ceglie, è successo di tutto. La Fondazione ha licenziato un professionista con una missiva dal tono polemico, innescando la reazione del consigliere regionale di maggioranza, promotore della legge, Fabiano Amati, che ha criticato i licenziamenti e invocato un’ispezione nella struttura. In seguito, alcuni parlamentari di centrodestra hanno chiesto l’intervento del Governo per analizzare il provvedimento della Regione. E, ora, quest’ultima ha ordinato un’attività ispettiva all’Asl. Su tale provvedimento regionale è intervenuto ieri Amati: «La Regione ha ordinato all’Asl di Brindisi una verifica ispettiva sul presidio di riabilitazione di Ceglie, gestito dalla Fondazione San Raffaele. La decisione riguarda numerose incongruenze emerse nell’attività di riepilogo dell’intera storia amministrativa, riassunte nello stesso provvedimento che avvia l’ispezione. Già il tenore delle richieste ispettive lascia presagire una pluralità di problematiche e uno stato di mancato controllo da parte dell’Asl, nonostante la struttura sia pubblica».

Secondo quanto riferito dal consigliere, l’Asl dovrà produrre una lunga lista di documenti su vari aspetti, tra cui se ne citano solo alcuni: documentazione sull’eventuale gara di evidenza pubblica, con cui è stato affidato da ultimo il servizio alla Fondazione «anche se non risulta alcuna gara»; il titolo contrattuale con cui la Fondazione è legittimata a erogare il servizio; una relazione di dettaglio in ordine ai livelli e alla qualità dei servizi garantiti rispetto ai codici presi in carico dalla Fondazione San Raffaele; una dettagliata relazione in ordine alle attività di controllo esercitate negli anni dalla Asl sulla struttura e sui servizi erogati.

Poi, Amati ha continuato: «A queste attività ispettive dovranno aggiungersi quelle oggetto di una mia richiesta d’integrazione, in particolare: criterio di determinazione del costo di locazione dell’immobile; valore dell’immobile; canone mensile riconosciuto, distinto per singole mensilità; tecnologie e arredi di proprietà della Asl, indicando il costo di acquisto e l’attuale valore; tariffa di rimborso delle prestazioni, per singolo codice; consulenze affidate e poste a carico della Asl di Brindisi; valutazione di ricoveri ospedalieri di pazienti trasferiti dal San Raffaele; costo lavori strutturali eseguiti negli anni e a carico della Asl».

E ha fatto notare: «Inoltre, tra qualche settimana dovrà concludersi il processo d’internalizzazione del servizio, così come dispone la legge regionale, ma allo stato non risulta compiuto nessun atto della procedura da parte della Asl». Intanto, la decisione della Regione di rendere pubblica la gestione del centro di riabilitazione è stata giudicata positivamente in una nota stampa da Luigi Lonigro, segretario generale della FpCgil Puglia, e Luciano Quarta, segretario generale dell’Asl di Brindisi, che l’hanno definita «una scelta felice su cui la Cgil si stava battendo da tempo». Lonigro e Quarta hanno annunciato di aver chiesto «un’audizione in III commissione consiliare della Regione Puglia per conoscere tempi e procedure per la piena attuazione di quanto previsto dalla normativa, a partire dal trasferimento di tutto il personale sotto l’amministrazione e gestione dell’Asl di Brindisi».

E hanno concluso: «Non dovendo inseguire alcun profitto economico, certamente tutte le risorse destinate dalla Regione Puglia a questo centro potranno essere indirizzate sul personale e sul buon funzionamento della struttura, per cui intendiamo chiedere la convocazione di un apposito incontro alla direzione della Asl Brindisi per conoscere come si stanno muovendo per attuare quanto previsto dalla Legge n.21/2024 e cosa si sta facendo per il transito del personale dalla precedente proprietà all’Asl».

