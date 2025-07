San Pietro Vernotico, targa contraffatta e altri guai: denunciato automobilista

SAN PIETRO VERNOTICO – Sorpreso senza patente alla guida di un’auto con targa contraffatta, priva di assicurazione e revisione scaduta è stato denunciato a piede libero dai finanzieri della Compagnia di San Pietro Vernotico. I militari hanno sottoposto a sequestro l’auto, incappata in un controllo economico del territorio.

Nello specifico, una volta scattato l’alt, è iniziato controllo più approfondito. Rilevata la difformità della targa con quella riportata sulla carta di circolazione, è stato appurato che la targa posteriore era stata alterata. L’ipotesi è che sia stato fatto per eludere i controlli.

Inoltre, l’autovettura è risultata priva della copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile verso terzi. Di più: il numero di targa falsificato è risultato appartenente a un altro veicolo, regolarmente assicurato. Dalle ulteriori verifiche è inoltre emerso che il conducente circolava con la patente di guida sospesa per mancanza di requisiti psicofisici e con la revisione periodica scaduta nell’anno 2020.

Targa contraffatta e altri guai: le sanzioni

Alla fine, i militari hanno proceduto ad elevare sanzioni per un importo complessivo di 6.312 euro, a porre sotto sequestro il veicolo in questione e a deferire alla locale Autorità Giudiziaria il soggetto controllato per le ipotesi di reato di uso di atto falso e circolazione con targa di immatricolazione falsa o contraffatta. Ipotesi previste e punite dall’art. 489 del Codice Penale.

La responsabilità dell’indagato, tuttavia, sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile. Nei confronti dello stesso vige, infatti, la presunzione di innocenza che l’articolo 27 della Costituzione garantisce ai cittadini fino a sentenza definitiva.

“Gli interventi della Guardia di Finanza, nello specifico settore della tutela alla sicurezza pubblica, avallano il continuo impegno del Corpo quale insostituibile presidio di sicurezza per il Paese contro ogni forma di illegalità.

