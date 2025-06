San Pietro Vernotico, raccolta firme per nuova legge sui consorzi

Una mobilitazione civica per chiedere equità fiscale e riformare le norme sui contributi imposti dai consorzi di bonifica. È questo l’obiettivo della raccolta firme promossa dal comitato Voce Comune, a cui hanno aderito i consiglieri comunali di San Pietro Vernotico, Giuliana Giannone, Gianluca Epifani e Massimo Canoci del gruppo “Insieme per Rizzo Sindaco”, oltre al segretario provinciale di IO SUD Brindisi, Francesco Saponaro.

L’iniziativa si propone di sostenere la proposta di legge dal titolo “Modifiche delle norme del processo tributario (Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni), in materia di controversie relative ai contributi di bonifica, al fine di consentire un’efficace difesa dei cittadini consorziati”, in applicazione dell’art. 24 della Costituzione.

L’appuntamento per sottoscrivere la proposta è fissato per lunedì 23 giugno alle ore 19:00 in Piazza del Popolo, a San Pietro Vernotico. Un’occasione per manifestare dissenso verso una situazione definita dai promotori come una “vessazione subita da anni nel silenzio generale”.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa battaglia di giustizia, equità e buon senso” è l’appello firmato dai promotori, che puntano a raccogliere un ampio consenso popolare per sostenere una modifica normativa ritenuta urgente e necessaria.

