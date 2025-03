San Pietro Vernotico, nuovo commissariato: Prefetto convoca vertice

SAN PIETRO VERNOTICO – Il Prefetto Luigi Carnevale ha convocato per lunedì mattina una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il punto situazione sulla realizzazione del nuovo Commissariato della polizia di Stato a San Pietro Vernotico.

Il presidio potrebbe sorgere nello stabile dell’ex Opera nazionale di maternità e infanzia: la struttura, sulla via per Torchiarolo, è stata individuata dall’Amministrazione comunale che ha deliberato il passaggio dello stabile al Demanio, con il placet del ministero dell’Interno.

Per i lavori di ristrutturazione e adeguamento lo Stato dovrà assumersi gli oneri di lavori per almeno 500 mila euro.

​Al vertice parteciperanno, oltre al Questore Gianpiero Lionetti e ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Leonardo Acquaro e Emilio Fiora, il Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, On. Mauro D’attis, il Procuratore Aggiunto Guglielmo Cataldi e il Sost. Procuratore Carmen Ruggiero in rappresentanza del Procuratore Giuseppe Capoccia della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, il Procuratore Reggente di Brindisi Antonio Negro e la Sindaca del Comune di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri.

