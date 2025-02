San Pietro Vernotico, nell’ex Onmi il commissariato di Polizia

Il commissariato di Polizia di San Pietro Vernotico potrebbe sorgere nello stabile dell’ex Opera nazionale di maternità e infanzia: la struttura, sulla via per Torchiarolo, è stata individuata dall’Amministrazione comunale che ha deliberato il passaggio dello stabile al Demanio, con il placet del ministero dell’Interno. Per i lavori di ristrutturazione e adeguamento lo Stato dovrà assumersi gli oneri di lavori per almeno 500 mila euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author