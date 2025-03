San Pietro Vernotico, medico minacciato sui social

Un medico di medicina generale in servizio a San Pietro Vernotico (Brindisi) è stato vittima di minacce via social, diffuse in un video da una donna che lo accusava di mancata assistenza domiciliare alla nipote. “Questo non è ancora niente, la vengo a prendere dal suo ufficio”, si sente nel filmato, condiviso online dalla zia della paziente con toni esagitati.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha denunciato un’escalation di aggressioni verbali e mediatiche nei confronti del professionista e ha espresso solidarietà e vicinanza, ribadendo il sostegno a tutti i medici che lavorano con impegno per garantire la salute pubblica, spesso subendo minacce e intimidazioni.

Il presidente dell’Ordine provinciale, Arturo Oliva, ha sottolineato la necessità di misure più incisive per tutelare l’incolumità e la serenità degli operatori sanitari. Ha inoltre ricordato che l’Ordine, in passato, si è costituito parte civile in procedimenti a difesa dei medici e che, se le autorità procederanno contro i responsabili di questa aggressione, sosterrà giudizialmente il collega coinvolto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author