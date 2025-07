San Pietro Vernotico, assalto al portavalori: caccia due banditi

SAN PIETRO VERNOTICO – Hanno prima netrilizzato le guardie giurate e poi, con un’azione tanto rapida quanto spregiudicata, hanno prelevato il denaro, incasso di un’attività commerciale, esplodendo anche un colpo di arma da fuoco in aria prima di fuggire. Assalto ad un portavalori a San Pietro Vernotico, in via Rossini, dove almeno due banditi sono scappati via in auto con un bottino in via di quantificazione ma che si aggirerebbe intorno ai 50mila euro. Nessuno, per fortuna, si è fatto male, ma che paura questa mattina nel centro abitato. I rapinatori sono entrati in azione intorno alle 7 di sabato, sfruttando l’apertura di un supermercato e, quindi, il momento in cui le guardie erano intente a prelevare l’incasso. Sul posto ci sono i carabinieri. Al vaglio dei militari, le testimonianze dei presenti e le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate a ridosso dell’attività commerciale.

