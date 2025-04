San Pietro Vernotico, ancora un’auto in fiamme sulla “solita” via

SAN PIETRO VERNOTICO – Ad una settimana di distanza da un altro incendio e a poche ore dall’annuncio dall’apertura del nuovo commissariato della Polizia di Stato in Città, ancora una Fiat 500 in fiamme a San Pietro Vernotico, sempre in via Nitti. Per gli amanti delle coincidenze, c’è tanto lavoro da fare. Meno, però, rispetto a quello dei vigili del fuoco impegnati nella notte per governare il rogo che ha distrutto il mezzo, parcheggiato in strada. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale stazione chiamati ad accertare le cause dell’incendio e, se mai, confermare o meno questa strana coincidenza.

