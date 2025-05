San Pietro Vernotico: distrutta dalle fiamme l’auto di un insegnante. E’dolo

Ancora un incendio auto a San Pietro Vernotico.Questa volta il mezzo andato a fuoco si trova in via Taranto. Per domare le fiamme che avevano avvolto l’auto è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi che oltre a spegnere il rogo hanno messo in sicurezza l’intera area. Sul posto anche i Carabinieri che indagano sulle origini dell’incendio che quasi certamente è di origine dolosa. Sono state ritrovate, infatti, tracce di liquido infiammabile L’autovettura BMW serie 5 era di proprietà di un insegnante e titolare di una palestra

