San Pietro V.co | Scontro sulla provinciale: muore 43enne

Il terribile scontro frontale registrato alle 4 di domenica mattina sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico con Brindisi è costato la vita ad un 43enne di San Pietro. Ferito il conducente dell’altro mezzo, condotto in ospedale in codice rosso e ora in prognosi riservata.

Nel sinistro sono state coinvolte due vetture: la Fiat Panda condotta dalla vittima e il guidatore della Fiat Punto, un 20enne di Cellino San Marco.

Sul posto, 118, vigili del fuoco e carabinieri. Ai militari il compito di ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro.