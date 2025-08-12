12 Agosto 2025

San Pietro in Bevagna: Spritz a 5 euro e scontrino su richiesta

Marzia Baldari 12 Agosto 2025
centered image

SAN PIETRO IN BEVAGNA: Ha fatto discutere la notizia: Spritz a cinque euro, solo in contanti e senza scontrino. Siamo andati sul posto, a San Pietro in Bevagna: lo scontrino ce l’hanno dato, ma solo perché lo abbiamo chiesto.

centered image

