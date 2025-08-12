San Pietro in Bevagna: Spritz a 5 euro e scontrino su richiesta

SAN PIETRO IN BEVAGNA: Ha fatto discutere la notizia: Spritz a cinque euro, solo in contanti e senza scontrino. Siamo andati sul posto, a San Pietro in Bevagna: lo scontrino ce l’hanno dato, ma solo perché lo abbiamo chiesto. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Marzia Baldari See author's posts Continue Reading Previous Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIANext Potenza: previsto l’abbattimento del viadotto tra Tiera e Potenza potrebbe interessarti anche Potenza: previsto l’abbattimento del viadotto tra Tiera e Potenza 12 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIA 12 Agosto 2025 Dante Sebastio Carabiniere ucciso, due mesi senza il brigadiere eroe Carlo Legrottaglie 12 Agosto 2025 Michele Iurlaro Nominato il nuovo Direttore Generale del Comune di Taranto 12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Taranto Beer Fest 2025 da record: oltre 21mila presenze in 4 giorni 12 Agosto 2025 Redazione Lido abusivo scoperto a San Pietro in Bevagna: sanzionato il gestore 12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio
