7 Agosto 2025

San Pietro in Bevagna, i residenti: «Troppi incidenti per via del cordolo della nuova pista ciclabile»

Marzia Baldari 7 Agosto 2025
SAN PIETRO IN BEVAGNA: La nuova pista ciclopedonale a San Pietro in Bevagna sta facendo discutere, non solo perché è stata realizzata su un tratto a scorrimento veloce e molto trafficato, ma anche per la presenza del cordolo spartitraffico, che in poche settimane ha già causato quattro incidenti.

Marzia Baldari

