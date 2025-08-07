San Pietro in Bevagna, i residenti: «Troppi incidenti per via del cordolo della nuova pista ciclabile»

SAN PIETRO IN BEVAGNA: La nuova pista ciclopedonale a San Pietro in Bevagna sta facendo discutere, non solo perché è stata realizzata su un tratto a scorrimento veloce e molto trafficato, ma anche per la presenza del cordolo spartitraffico, che in poche settimane ha già causato quattro incidenti.



