San Pietro in Bevagna, i residenti: «Troppi incidenti per via del cordolo della nuova pista ciclabile»

SAN PIETRO IN BEVAGNA: La nuova pista ciclopedonale a San Pietro in Bevagna sta facendo discutere, non solo perché è stata realizzata su un tratto a scorrimento veloce e molto trafficato, ma anche per la presenza del cordolo spartitraffico, che in poche settimane ha già causato quattro incidenti.
SAN PIETRO IN BEVAGNA: La nuova pista ciclopedonale a San Pietro in Bevagna sta facendo discutere, non solo perché è stata realizzata su un tratto a scorrimento veloce e molto trafficato, ma anche per la presenza del cordolo spartitraffico, che in poche settimane ha già causato quattro incidenti.
potrebbe interessarti anche
Ex Ilva, M5S Taranto: “No a decisioni sulla città senza confronto”
Ex Ilva, Europa Verde plaude stop accordo proposto da Governo
Il Governo rafforza il Tecnopolo Mediterraneo con un milione in più
Taranto, CGIL contro ministero: “Scavalcati sui contratti all’Arsenale”
Sopralluogo del sindaco allo Stadio del Nuoto di Taranto
Taranto, Unitalsi: il rientro da Lourdes