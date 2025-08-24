24 Agosto 2025

San Pietro in Bevagna, Hotel dei Bizantini nel mirino dei ladri

Dante Sebastio 24 Agosto 2025
Nelle ultime settimane, la struttura ha subito diversi furti, tanto che la direzione ha dovuto rinforzare la sicurezza

Nuovo episodio di criminalità all’Hotel dei Bizantini, struttura turistica di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria (Taranto), che nelle ultime settimane è finita più volte nel mirino dei ladri.

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto, un uomo si è introdotto all’interno dell’hotel tentando di forzare il bar della struttura per trafugare tabacchi e altri beni. Il tentativo è stato però neutralizzato dall’intervento immediato delle guardie giurate della Falco Security, che hanno sorpreso e immobilizzato l’intruso.

L’Hotel dei Bizantini, da tempo punto di riferimento per il turismo sul litorale ionico, aveva già subito alcuni furti nei giorni precedenti, regolarmente denunciati alle autorità. Proprio per questo la direzione aveva rafforzato i controlli di sicurezza, una decisione che si è rivelata determinante per evitare l’ennesimo colpo riuscito.

Il ladro, un pregiudicato originario di Mesagne, è stato infine consegnato ai Carabinieri della Stazione di Manduria, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

La vicenda conferma la particolare attenzione che i malviventi sembrano rivolgere all’Hotel dei Bizantini, simbolo di accoglienza e turismo della costa tarantina, e che oggi rappresenta anche un banco di prova per le misure di sicurezza a tutela del patrimonio locale.

