San Pietro in Bevagna, al via il bando per concessione di 14 spiagge libere con servizi

Il Comune di Manduria ha pubblicato il bando per l’assegnazione in concessione di 14 lotti demaniali a San Pietro in Bevagna, destinati a spiagge libere con servizi. L’iniziativa, che avrà durata biennale, mira a migliorare l’accessibilità e la qualità dell’offerta turistica nel rispetto dell’ambiente.

Il bando, disponibile online sul sito del Comune, resterà aperto per almeno 30 giorni. Gli interessati potranno presentare le proprie offerte entro il 14 aprile alle ore 12.00. Successivamente, una commissione esaminerà le candidature per stilare la graduatoria dei concessionari.

L’assegnazione si inserisce in un percorso di valorizzazione delle coste, con l’obiettivo di garantire servizi efficienti per i bagnanti e una maggiore inclusione, grazie a percorsi e strutture dedicate alle persone con disabilità. Tra i requisiti delle nuove concessioni, il 50% dell’area dovrà rimanere libero e gratuito, mentre l’altra metà potrà ospitare ombrelloni a pagamento. Saranno inoltre previste postazioni di salvataggio, aree relax e spazi per attività ricreative.

“Si tratta di un passo importante per migliorare i servizi e promuovere un turismo sostenibile”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e al Demanio Marittimo, Nellina Katia Fusco.

San Pietro in Bevagna, insignita della Bandiera Blu nella scorsa stagione, continua così a rafforzare il proprio impegno per una crescita turistica inclusiva e rispettosa dell’ambiente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author