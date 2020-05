Condividi

Un ordigno è esploso alle 4.15 della scorsa notte a San Paolo di Civitate, nel foggiano. Ignoti hanno fatto saltare in area lo sportello bancomat della "Credem" in corso 20 settembre. La deflagrazione udita in buona parte del paese ha creato diversi danni alla filiale. Sull’accaduto indagano i carabinieri, ancora da accertare se il colpo è andato a segno o meno.