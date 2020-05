Condividi

La scorsa notte un piccolo ordigno è esploso davanti all'azienda agricola Bionatur in agro di San Paolo di Civitate, giovane azienda specializzata nella produzione di concimi e di substrati di coltivazione. La deflagrazione non ha causato particolari danni. Indagano i carabinieri per risalire ai responsabili. Il titolare dell'azienda avrebbe riferito di non aver ricevuto minacce.