San Pancrazio Salentino, intitolazione del polifunzionale a Pancrazio Gennaro

Venerdì 26 maggio, alle ore 17, presso il centro polifunzionale di San Pancrazio Salentino, il Segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri, l’ex ministro della giustizia Claudio Martelli ed da remoto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio On. Alfredo Mantovano. Il centro, rivolto per lo più ad attività per giovani e studenti, sarà intitolato all’ apprezzato salentino, originario di San Pancrazio Salentino e vissuto poi a Lecce, Pancrazio Gennaro venuto a mancare 20 anni fa.Amministratore e politico socialista, profondo conoscitore della materia riguardante gli enti locali, la pubblica amministrazione e l’organizzazione del personale, che ha ben servito la comunità ed i principali enti delle province di Brindisi e Lecce, oltre che la Regione Puglia.Contributo video di saluto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffele Fitto ed del magnifico rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice.Presenti anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci, i presidenti delle Province di Brindisi e Lecce Matarrelli e Minerva, l’assessore Paolo Foresio per il comune di Lecce.

Tra i relatori Pino Marchionna, già punto di riferimento del socialismo brindisino, il segretario generale della Provincia di Lecce Angelo Caretto, l’avv. Leuzzi già ai vertici del Co.Re.Co. dove Pancrazio Gennaro è stato motore propulsivo e Pino Gennaro, fratello di Pancrazio. A fare gli onori di casa il Sindaco di San Pancrazio Salentino, Edmondo Moscatelli, che con la sua amministrazione ha fortemente voluto questo appuntamento.Patrocinio anche del GAL Terra d’Arneo presieduto da Cosimo Durante e Terra dei Messapi presieduto da Sergio Botrugno.Presenti i CSV di Brindisi e Lecce a voler sottolineare l’attenzione, per il mondo del volontariato e del sociale, di Pancrazio Gennaro.Sarà annunciato l’impegno annuale a sostenere una borsa di studio, o un premio di laurea, all’Universita del Salento ed intitolato al compianto Pancrazio Gennaro.

Nell’occasione sarà presentato, in esclusiva, un report sulla situazione socio-economica salentina e pugliese prodotto dall’Istituto nazionale di ricerche economiche e sociali EURES.

