San Nicola | Prelievo della Manna nel silenzio della Basilica

Il miracolo di San Nicola si ripete ma, stavolta, ad accoglierlo non c'è l'abbraccio di Baresi e pellegrini. Tra i banchi, solo il Sindaco, Antonio Decaro, in fascia tricolore e mascherina. Al termine della prima settimana della fase 2 dell'emergenza sanitaria in corso e dell'uscita dal lockdown, è il silenzio della cripta, rotto soltanto dai cori e dalla preghiera a fare da cornice al prelievo della Sacra Manna del vescovo di Myra, trasudata dalle ossa del Patrono.