San Nicola | Niente festa a Bari, statua non entra in Camera di Commercio

"La statua di San Nicola non entrerà nella casa delle imprese ma il Santo è e sarà sempre al centro dei nostri pensieri e delle nostre preghiere". Lo sottolinea in una nota Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, evidenziando il fatto che quest'anno gli uffici camerali in corso Cavour e in via Emanuele Mola a Bari non saranno aperti nella festa di San Nicola l'8 maggio, causa l'annullamento della sagra del Santo Patrono per evitare assembramenti. Dunque, "quest'anno la Statua di San Nicola non varcherà la soglia dell'ente per il rituale della benedizione di tutte le attività economiche prima della processione a mare, nel ridisegnato calendario delle celebrazioni, tutte a porte chiuse e in streaming, a causa dell'emergenza in atto".