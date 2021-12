BARI – Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, i baresi tornano a festeggiare San Nicola con la tradizionale messa delle 5 in Basilica. Nel pomeriggio, nuova celebrazione alle 18, seguita dalla processione che porterà il quadro del vescovo di Myra in giro per il centro cittadino e in chiusura, la tradizionale accensione dell’albero in piazza del ferrarese che darà il via al Natale nel capoluogo pugliese.