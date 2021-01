San Michele Salentino | Tragico crollo, sale a 6 il numero degli indagati

Sale a sei il numero degli indagati a seguito del crollo del solaio di un capannone a San Michele Salentino in cui aveva perso la vita l’ostunese Franco Mastrovito, di 49 anni.

Una tragica morte sul lavoro che, come atto dovuto, ha portato all’apertura di un fascicolo di inchiesta e, nelle scorse ore, il decreto di sequestro che, atto dovuto anche questo, include tutte le figure che hanno una relazione con l’immobile e con le attività in corso. Nel registro degli indagati Stefano Barletta, Giuseppe Mazzotta, Domenico Padula, Andrea Turrisi, ma anche Francesco Laveneziana e il francavillese Massimo Ferrarese, ex presidente della Provincia di Brindisi e amministratore dell’azienda di Oria che, nei mesi scorsi, aveva realizzato il prefabbricato. Sono ancora ricoverati in ospedale i quattro operai rimasti feriti. Tre di loro, tra cui lo stesso Padula, non sono in pericolo di vita. Resta riservata la prognosi per un altro ferito nel tragico crollo.