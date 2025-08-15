15 Agosto 2025

San Michele Salentino, incidente stradale alle porte del paese: tre feriti

Michele Iurlaro 15 Agosto 2025
SAN MICHELE SALENTINO – È di tre feriti a bordo delle due auto coinvolte il bilancio dell’incidente stradale registrato questa mattina intorno alle 10 a San Michele Salentino, alle porte del paese, a poche centinaia di metri dall’incrocio per Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni. Per cause ancora in corso d’accertamento, i mezzi si sono scontrati frontalmente, terminando la loro corso sul ciglio della strada. Le condizioni dei feriti, medicati dal personale sanitario, non destano particolari preoccupazioni. Sul posto, insieme al 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, impegnati alla messa in sicurezza delle vetture e del tratto, e i carabinieri. Ai militari, il compito di eseguire i rilievi e, accertata la dinamica, determinare eventuali responsabilità.  

Michele Iurlaro

