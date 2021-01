San Michele S.no | Tragico crollo, eseguita l’autopsia sullo sfortunato operaio

Sarebbero state le gravi lesioni interne subite dopo il crollo del solaio a causare la morte di Franco Mastrovito, il 48enne di Ostuni deceduto martedì mattina a San Michele Salentino. Nella serata di venerdì è stato eseguito l’esame autoptico dal dottor Domenico D’Urso, medico legale incaricato dalla Procura di Brindisi che procede per omicidio colposo. Al momento, come atto dovuto, nel fascicolo d’inchiesta sono iscritti 6 indagati.

Andrea Turrisi, Stefano Barletta, Giuseppe Mazzotta, Domenico Padula, Massimo Ferrarese e Francesco Laveneziana. Progettisti, imprenditori, collegati in un modo o in un altro al cantiere dell’autosalone dove, lo scorso martedì, in contrada Ajieni, si era verificato il tragico incidente.

Dopo l’autopsia, la salma di Mastrovito, ottenuto il nulla osta della Procura, sarà riconsegnata alla famiglia. Quindi, nelle prossime ore, l’ultimo saluto per lo sfortunato lavoratore.