San Michele S.no | Covid, chiude anche il Comune

Dopo la chiusura del Comando di Polizia Locale in seguito alla positività della dirigente, a San Michele Salentino chiudono anche gli uffici Comunali per favorire le operazioni di sanificazione dei locali.

“Il sindaco Giovanni Allegrini, con ordinanza n.3053/2021, ha disposto in via precauzionale la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali a decorrere da oggi, giovedì 1 aprile 2021 e fino a sabato 3 aprile 2021, per permettere le operazioni di pulizia straordinaria e disinfezione di tutti i locali dell’Ente. Il personale dell’ufficio Servizi Sociali – precisa una nota – continuerà nelle attività di distribuzione dei buoni spesa alle persone e famiglia in condizioni di disagio economico causato dall’emergenza Covid-19, presso l’ingresso della Biblioteca-Pinacoteca Comunale, fino alle ore 14, con il supporto dei volontari della locale Protezione Civile. Presteranno servizio, infine, i dipendi comunali impegnati a supporto della commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico che si terranno in data odierna presso l’hotel Tenuta Moreno di Mesagne. Gli uffici comunali saranno riaperti al pubblico martedì 6 aprile 2021”.