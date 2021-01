San Marzano (Ta) | Incidente mortale, perde la vita un 39enne

Tragedia della strada nella serata del primo giorno del 2021. In seguito ad un incidente ha perso la vita Leonardo Mazza, 39 anni di San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. L’uomo si trovava alla guida della sua auto, un’ Audi A4, quando per cause in corso di accertamento, il mezzo sarebbe finito fuori strada schiantarsi contro un albero. La tragedia è avvenuta intorno alle 20 sulla strada che collega San Marzano a Francavilla Fontana, per il 39enne non c’è stato nulla da fare, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione si San Marzano, che dovranno accertare la dinamica del grave sinistro ed i Vigili del fuoco del distaccamento di Manduria.