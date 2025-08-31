San Marzano di S.G, Premio Katundo: orgoglio del territorio

Premio Katundo – Opera Seconda, ha riscosso successo. Un progetto letterario che ha preso forma a San Marzano di San Giuseppe, e per il quale grande soddisfazione è stata espressa da organizzatori e istituzioni

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts