San Marzano di S.G: ecco il Premio Katundo

La parola Katundo richiama le radici albanesi di San Marzano e lo spirito del premio: valorizzare nuove voci della narrativa italiana in un contesto che unisce libri, memoria e immaginazione
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
