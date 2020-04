San Marco in Lamis, 8 positivi in Rsa

Condividi

Otto i tamponi positivi al Covid-19 nell'ex ospedale Umberto I di San Marco in Lamis, nel Foggiano, una struttura riconvertita in Punto territoriale di ambito, divisa in hospice, rsa e reparto per malati di Alzheimer. I positivi sono quattro degenti e dquattro operatori sanitari. Due dei quattro pazienti, secondo quanto ha riferito il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, potrebbero essere trasferiti all'ospedale D'Avanzo di Foggia, mentre gli altri due sono stati trasferiti in isolamento nella stessa struttura garganica. I tre operatori sanitari, invece, sono asintomatici e sono stati posti in quarantena. Dalla ricostruzione della catena dei contatti è emerso che il contagio è partito, verosimilmente, da un operatore sanitario che ha contratto il virus in ambito familiare. Sono state sottoposte a tampone 87 persone tra ospiti della struttura residenziale e personale (tutte negative, tranne gli otto positivi).