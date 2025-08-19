19 Agosto 2025

Patù, San Gregorio: la processione subacquea per il patrono

Gloria Roselli 19 Agosto 2025
centered image

La calda luce delle fiaccole squarcia il nero notturno della distesa d’acqua di San Gregorio, marina di Patù, metafora della fede religiosa che rischiara le tenebre anche nel buio più totale.

È la suggestiva processione subacquea che va in scena ogni anno in onore di San Gregorio Magno, patrono di Patù, a pochi chilometri dal Capo di Leuca. Quest’anno si è tenuta domenica 17 agosto e ha attratto a sé centinaia di persone con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte.

A reggere in mano le fiaccole, mentre con l’altro braccio nuotano, sono giovani donne e uomini del borgo salentino, che rendono omaggio al loro protettore, rinnovando un legame profondo e secolare.

Tre le due ali di fiaccole galleggianti appare un quadro con l’immagine del santo, adornata da luci e fiori e una grande scritta che risuona come un messaggio di speranza: “Pacem in terris”, pace sulla terra.

Ad accogliere l’arrivo simbolico del santo sulla terraferma una processione di fedeli accompagnata dai brani musicali della banda “Città di Taviano”. In prima fila, a benedire il mare, il parroco della parrocchia San Michele Arcangelo, don Carmine Peluso. Accanto a lui, il primo cittadino Gabriele Abaterusso.

Uno spettacolo fatto di luci, scintille e calore umano, capace anno dopo anno  di incantare e affascinare fedeli, visitatori e semplici curiosi.

centered image

